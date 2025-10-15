ЗМІ: У чатах американських "молодих республіканців" жартували про расизм, тортури та Гітлера

Видання Politico отримало доступ до майже 3 тисяч сторінок переписок членів молодіжних організацій Республіканської партії США, у яких відображено ксенофобські погляди, заклики до політичного насильства та використання неонацистської ідеології

Як пишуть журналісти, "молоді республіканці" у повідомленнях в Telegram-чатах жартували про газові камери та любов до Гітлера, закликали знищувати тих, хто проголосує "неправильно" на виборах, обговорювали створення засобів для тортур та постійно ображали темношкіре населення та представників ЛГБТК+ спільноти.

Скандальні переписки належали, серед іншого, і керівникам молодіжних осередків республіканців у штатах Нью-Йорк, Канзас, Аризона та Вермонт. Також участь у чатах брав один із радників президента США Дональда Трампа. Щонайменше одна людина вже втратила роботу, обговорюється звільнення усіх інших фігурантів, триває внутрішньопартійне розслідування.

Витік завдає серйозного репутаційного удару по республіканцях, які на тлі вбивства активіста Чарлі Кірка намагалися продемонструвати виборцям екстремізм та політичну нетерпимість демократів на противагу власній нібито поміркованості.