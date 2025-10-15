Міноборони Румунії: наше законодавство дозволяє армії збивати все, що несанкціоновано летить у повітряному просторі

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну розповів про боротьбу з несанкціонованими безпілотниками у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє News.ro.

“Ми знаходимося там, де ми знаходимося, географічно, дуже близько до війни, ми побачили, як легко безпілотник може потрапити в наш простір. Ми вжили заходів. Я розумію, що наразі у нас, мабуть, одне з найсучасніших законодавств на рівні ЄС, яке дозволяє армії збивати все, що несанкціоновано летить у повітряному просторі”, – зазначив Моштяну.

Міністр запевнив, що НАТО діє на набагато вищій швидкості, ніж у попередні роки через війну та реалії останніх місяців - те, що раніше відбувалося за місяці, тепер відбувається за дні.

Моштяну також висловив переконання, що Росія не нападе на державу НАТО, оскільки не має на це сил.