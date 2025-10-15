До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

Міноборони Румунії: наше законодавство дозволяє армії збивати все, що несанкціоновано летить у повітряному просторі

Міністр оборони Румунії вважає це законодавство одним з найкращих у ЄС.

Міноборони Румунії: наше законодавство дозволяє армії збивати все, що несанкціоновано летить у повітряному просторі
Фото: ukrinform.ua

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну розповів про боротьбу з несанкціонованими безпілотниками у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє News.ro.

“Ми знаходимося там, де ми знаходимося, географічно, дуже близько до війни, ми побачили, як легко безпілотник може потрапити в наш простір. Ми вжили заходів. Я розумію, що наразі у нас, мабуть, одне з найсучасніших законодавств на рівні ЄС, яке дозволяє армії збивати все, що несанкціоновано летить у повітряному просторі”, – зазначив Моштяну.

Міністр запевнив, що НАТО діє на набагато вищій швидкості, ніж у попередні роки через війну та реалії останніх місяців - те, що раніше відбувалося за місяці, тепер відбувається за дні.

Моштяну також висловив переконання, що Росія не нападе на державу НАТО, оскільки не має на це сил. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies