Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
На територію Румунії залетів російський безпілотник

Румунія задіяла два літаки F-16, які супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів. Місцева влада заявила, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.

На територію Румунії залетів російський безпілотник
ілюстративне фото
Фото: Telegram

Сьогодні ввечері на територію Румунії залетів безпілотник, повідомляє місцеве видання Digi24.

Влада видала попередження для північної частини повіту Тулча, повідомивши громадян про ймовірність падіння об'єктів з повітря та закликавши їх вжити захисних заходів. 

Міністерство національної оборони оголосило про мобілізацію двох літаків F-16 після виявлення безпілотника в повітряному просторі Румунії. 

Це сталося після російських авіаударів по українській інфраструктурі на Дунаї. 

Винищувачі відстежували безпілотник приблизно до 20 кілометрів на південний захід від Кілія-Веке, коли він зник з радарів.

За словами цитованого джерела, безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.

Зі свого боку, президент України повідомив, що сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.

Президент зазначив, що фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині.

"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", - написав Зеленський.

Він зазначив, що саме тому треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших. Росія звикла й повинна відчути наслідки.

"Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків «шахедів» і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - закликав президент.
