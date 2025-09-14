На Київщині відновили залізничне сполучення після детонації боєприпасів у потязі

Залізничники відновили інфраструктуру на дільниці Васильків-1 - Боярка на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути", - йдеться в повідомленні.

Наразі на дільниці поїзди будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває. Також можуть фіксуватися затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі.

Від завтра зранку приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.