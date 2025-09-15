Reuters: Кіришський НПЗ у Росії призупинив роботу ключового блоку після атаки українських дронів

Один з найбільших російських нафтопереробних заводів "Кіришнєфтєоргсинтез" у Ленінградській області зупинив роботу ключового переробного блоку після атаки українських безпілотників минулими вихідними, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, пошкоджено піч блоку й інше обладнання. Відновлення може зайняти близько місяця. Цей блок становить майже 40% від загальної переробної потужності заводу, що досягає близько 20 мільйонів тонн на рік або 400 000 барелів на добу.

Відомо, що завод збільшить обсяги роботи на інших секціях до 20%, щоб компенсувати простої пошкодженого блоку. Це дозволить йому підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності.

За даними галузевих джерел, Кіришський НПЗ переробив 17,5 мільйона тонн нафти у 2024 році, що становило 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Завод виробив 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.