​СБУ і Нацпол викрили нові схеми ухилення від мобілізації й затримали 10 організаторів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили сім нових схем ухилення від мобілізації у західних, центральних та південних регіонах. 

Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці затримали 10 організаторів, які за винагороду допомагали ухилянтам підробленими документами або незаконним переправленням за кордон. Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 12 тисяч доларів.

Наприклад, на Одещині заблокували одразу чотири канали втечі. Шестеро жителів організовували переправлення ухилянтів «зеленкою» до Придністров’я. Для конспірації частину з них переодягали у військову форму, інших – перевозили у багажниках автомобілів. Також затримали 27-річного одесита, який на своєму комп’ютері виготовляв фіктивні довідки про тяжкі захворювання.

У Черкаській області правоохоронці викрили 50-річного адміністратора телеграм-каналу, який поширював маршрути та місця базування мобільних груп ТЦК.

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК. Вони підвозили призовників до кордону з ЄС та «підказували» їм шляхи незаконного перетину через лісові ділянки.

У Тернополі співробітники СБУ викрили працівника місцевого комунального підприємства, який «знімав» ухилянтів з розшуку за допомогою зв’язків у ТЦК.

Затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчинене групою осіб, а також зловживанні впливом.

Усі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
