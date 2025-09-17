ДПСУ: ворог збільшує кількість дронових атак по прикордонню Сумщини і Харківщини

Армія РФ посилює обстріли прикордонних областей, застосовуючи безпілотники різних типів, найбільша інтенсивність ударів спостерігається на Сумщині та Харківщині.

Про це на брифінгу в Укрінформі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Сумщина й Харківщина — найбільш уражувані. Росія щодня застосовує артилерію, авіацію, дрони, зокрема FPV, дрони на оптоволокні, дрони-камікадзе та скиди з дронів. На Чернігівщині обстріли менш інтенсивні, але також відбуваються щоденно", — повідомив речник.

Демченко зазначає, що піхотні групи противника не припиняють спроб прорватися через кордон, однак ситуація перебуває під контролем, підрозділи ЗСУ та ДПСУ ефективно тримають оборону.

"Активність піхотних груп з боку ворога зараз суттєво зменшилася. Противник зазнає щоденних втрат у живій силі, вбитими і пораненими. Ворог не може досягти жодних успіхів для просування вглиб нашої території, його плани зірвано. Більше того, росіяни перекидають частину сил з цього напрямку на інші ділянки фронту", — заявив Демченко.

Також речник нагадав про спроби прориву ворога в районі Вовчанська та Строївки Харківської області, де росіяни намагаються атакувати силами піхоти, не застосовуючи бронетехніку.

"Противник намагається прориватися саме через смуги оборони прикордонників. Попри це, у межах і Харківщини, і Сумщини бронетехніка в наступах не використовується — це лише піхотні атаки", — уточнив Демченко.

Також, у межах Хотінської та Юнаківської громад Сумщини зберігається ворожа активність, однак загалом лінія оборони утримується надійно.