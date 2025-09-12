МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: українські бійці зірвали російську наступальну операцію на Суми

На засіданні Ставки військове керівництво обговорило постачання ППО, виробництво перехоплювачів.

Зеленський: українські бійці зірвали російську наступальну операцію на Суми
Володимир Зеленський
Фото: скрін

Сили оборони України зірвали російську наступальну операцію на Суми.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача 12 вересня.

«Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат», - розповів Зеленський.

Президент додав, що українські підрозділи активно протидіють російській штурмовій активності на Донеччині й Запоріжжі. 

Також на Ставці говорили про постачання систем ППО, ракет до них, власне виробництво зброї, відзначили хороші показники у виробництві перехоплювачів. Зеленський наголосив, що важливо нарощувати підготовку операторів.
