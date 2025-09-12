Зеленський: українські бійці зірвали російську наступальну операцію на Суми

Сили оборони України зірвали російську наступальну операцію на Суми.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача 12 вересня.

«Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат», - розповів Зеленський.

Президент додав, що українські підрозділи активно протидіють російській штурмовій активності на Донеччині й Запоріжжі.

Також на Ставці говорили про постачання систем ППО, ракет до них, власне виробництво зброї, відзначили хороші показники у виробництві перехоплювачів. Зеленський наголосив, що важливо нарощувати підготовку операторів.