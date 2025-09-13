Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Очільниця Мінветеранів роз’яснила, хто має право на поховання на Національному військовому кладовищі

Родина учасника бойових дій має звернутися до адміністрації кладовища, оформити необхідні документи й підписати договір.

Наталія Калмикова
Фото: пресслужба Мінветеранів

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова пояснила, хто має право на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі та як працюватиме процедура, передає «Укрінформ».

«Право на поховання мають всі учасники бойових дій. Мають право на перепоховання Герої України, якщо родини бажають цього, і перепоховання можливе з тих територій, які окуповані або деокуповані», – сказала Калмикова.

За її словами, щоб замовити поховання, родина має звернутися телефоном або особисто до адміністрації кладовища, оформити необхідні документи й підписати договір. «Далі відбувається процедура згідно зі Статутом із військовим поховальним ритуалом, необхідним для гідного вшанування поховання наших воїнів», – додала міністерка.

Калмикова також повідомила, що на меморіальному кладовищі встановлюють уніфіковані намогильні споруди. «Наразі ми ставимо тимчасові могильні споруди, вони дерев’яні, і через рік будемо встановлювати вже постійні. Поки дискусія щодо вигляду постійних триває, а тимчасові виконані у формі козацького хреста. Вони дуже гарно виглядають: біла глянцева фарба і таблички з даними про людину, яка похована», – додала посадовиця.
﻿
