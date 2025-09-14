Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Джерело: дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ

ПАТ "Метафракс Кемикалс" є другий за розміром виробником хімічної продукції органічного синтезу у РФ.

Джерело: дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
Фото: скріншот

Дрони ГУР 13 вересня уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості у Пермському краї РФ.

Про це інформують джерела LB.ua у ГУР МО.

Як повідомляють джерела, 13 вересня ударні БпЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості РФ та другого за розміром у РФ виробника хімічної продукції органічного синтезу — ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.

За попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Варто зазначити, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід. Підприємство розташоване на відстані 1600 км від держкордону України. 

Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.
