Росія розширила військові навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

У Міноборони РФ заявили, що вони "відпрацьовували протидію висадці десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області".

Міністерство оборони Росії заявило про участь морської піхоти Балтійського флоту у спільних з Білоруссю військовх навчаннях "Захід-2025".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В офіційній заяві Міноборони РФ йдеться, що вони "відпрацьовували протидію висадці десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області".

На другому етапі морські піхотинці вступили в бій з десантом умовного противника та провели бойові стрільби зі стрілецької зброї та бронетранспортерів БТР-82А.

Під час навчань було використано бойовий ракетно-гарматний комплекс "Бережок", за допомогою якого було знищено "ворожий" морський безпілотник.

Протягом усіх навчань на цьому етапі бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря. Вони також протягом чотирьох годин відпрацьовували "бойову підготовку" над морем.

Навчання "Захід-2025"