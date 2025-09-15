Росія розширила військові навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

Міністерство оборони Росії заявило про участь морської піхоти Балтійського флоту у спільних з Білоруссю військовх навчаннях "Захід-2025".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
В офіційній заяві Міноборони РФ йдеться, що вони "відпрацьовували протидію висадці десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області".
На другому етапі морські піхотинці вступили в бій з десантом умовного противника та провели бойові стрільби зі стрілецької зброї та бронетранспортерів БТР-82А.
Під час навчань було використано бойовий ракетно-гарматний комплекс "Бережок", за допомогою якого було знищено "ворожий" морський безпілотник.
Протягом усіх навчань на цьому етапі бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря. Вони також протягом чотирьох годин відпрацьовували "бойову підготовку" над морем.
Навчання "Захід-2025"
- З 12 по 16 вересня проходять спільні військові навчання РФ та Білорусі "Захід-2025". Керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що ці навчання розігруватимуть певні елементи майбутньої війни і є знаком для європейських країн, у першу чергу - для країн Балтії.
- У липні Білорусь пригрозила "перемістити військові навчання до кордонів ЄС".
- Цього разу на час навчань Польща закрила кордон із Білоруссю. Литва заявила, що готова негайно закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій. Сейм Латвії напередодні навчань також проголосував за повне закриття кордонів із Росією та Білоруссю.
- 15 вересня Reuters повідомило, що американські військові здійснили несподіваний візит до Білорусі для спостереження за військовими навчаннями.
- Росія розпочала повномасштабну війну проти України під час маневрів "Захід-2021".