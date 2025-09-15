Росія розширила військові навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія розширила військові навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

У Міноборони РФ заявили, що вони "відпрацьовували протидію висадці десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області".

Росія розширила військові навчання "Захід-2025" на Калінінградську область
Ілюстративне фото
Фото: mil.ru

Міністерство оборони Росії заявило про участь морської піхоти Балтійського флоту у спільних з Білоруссю військовх навчаннях "Захід-2025".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В офіційній заяві Міноборони РФ йдеться, що вони "відпрацьовували протидію висадці десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області".

На другому етапі морські піхотинці вступили в бій з десантом умовного противника та провели бойові стрільби зі стрілецької зброї та бронетранспортерів БТР-82А.

Під час навчань було використано бойовий ракетно-гарматний комплекс "Бережок", за допомогою якого було знищено "ворожий" морський безпілотник. 

Протягом усіх навчань на цьому етапі бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря. Вони також протягом чотирьох годин відпрацьовували "бойову підготовку" над морем.

Навчання "Захід-2025"

 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies