Росія атакувала центральну частину Харкова. Є поранені (доповнено)

Російська армія вранці 16 вересня завдала кількох ударів дронами по Харкову. Дані про потерпілих у мера міста і ОВА відрізняються: перший казав про трьох потерпілих, очільник другої – про двох.

Під ворожим ударом опинився Слобідський район, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Там спалахнула пожежа.

"На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги", – розповів він.

За уточненими даними мера міста Ігоря Терехова, постраждали троє людей. До цього були дані про двох потерпілих. Водночас, за інформацією ОВА, потерпілих не троє, а двоє – це люди, що в момент удару опинилися на вулиці.

"Одне з влучань зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах і одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі", – сказав Синєгубов.

Стан потерпілих – легкий.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram Наслідки удару у Харкові

Фото: Олег Синєгубов у Telegram Наслідки удару

"Цей об’єкт не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста", – підкреслив голова ОВА.



