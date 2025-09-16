Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія атакувала центральну частину Харкова. Є поранені (доповнено)

Удар припав на Слобідський район міста. 

Росія атакувала центральну частину Харкова. Є поранені (доповнено)
Росіяни атакували Харків
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Російська армія вранці 16 вересня завдала кількох ударів дронами по Харкову. Дані про потерпілих у мера міста і ОВА відрізняються: перший казав про трьох потерпілих, очільник другої – про двох. 

Під ворожим ударом опинився Слобідський район, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Там спалахнула пожежа.

"На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги", – розповів він. 

За уточненими даними мера міста Ігоря Терехова, постраждали троє людей. До цього були дані про двох потерпілих. Водночас, за інформацією ОВА, потерпілих не троє, а двоє – це люди, що в момент удару опинилися на вулиці. 

"Одне з влучань зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах і одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі", – сказав Синєгубов. 

Стан потерпілих – легкий.

Наслідки удару у Харкові
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
Наслідки удару у Харкові

Наслідки удару
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
Наслідки удару

"Цей об’єкт не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста", – підкреслив голова ОВА.
