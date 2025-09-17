Головне за ніч та ранок середи, 17 вересня: атака на інфраструктуру "Укрзалізниці", понад 180 штурмів ворога

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, президентка Європарламенту Роберта Мецола в Києві.

У ніч на 17 вересня росіяни здійснили чергову комплексну атаку на інфраструктуру "Укрзалізниці", повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Через знеструмлення із затримкою рухаються потяги Дніпровського напрямку: 86/72 Львів - Запоріжжя - Павлоград; 85/71 Запоріжжя - Павлоград - Львів, 75 Київ - Кривий Ріг, № 80 Львів - Дніпро. Перелік поїздів, які вимушено не дотримуватимуться графіку, може розширюватися.

Через ворожу комплексну атаку на підстанції Укрзалізниці станом на 7 ранку затримувалися і пасажирські поїзди одеського напрямку.

Частина рейсів прямувала зміненим маршрутом.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 бої, найбільше – на Покровському (60) та Новопавлівському (25) напрямках.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1020 російських солдатів, 5 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 097 450 солдатів.

Ворог також масовано атакував інфраструктуру Кіровоградської області.

Є знеструмлення в облцентрі і ще 44 населених пунктів.

За даними ОВА, обійшлося без жертв.

Уночі зафіксували влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Ворог запустив дві ракети та 172 ударні дрони.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому на YouTube-каналі Офісу глави держави, розповів про плани та можливості ворога на фронті.

За його словами, росіяни планують "дві важкі наступальні кампанії", а три попередніх "вже провалилися, що стало дуже важливим сигналом". Зеленський назвав "брехнею та маніпуляціями" розповіді Кремля про те, що їм вдасться захопити український Схід та окупувати місто Суми. Цей меседж Президент доносив до європейських партнерів та у Білому домі.

Ворог, як стверджує глава держави, відчуває напруження через велику кількість жертв та втраченої техніки. Українська армія в цей момент потребує ще більше озброєння та фінансової підтримки, яка піде на військову промисловість. За умови належної допомоги Україна "витримає ще дві наступальні кампанії РФ".

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді оголосила про відкриття в Києві представництва Європарламенту.

"Ми тут з вами, і ми тут, щоб залишитися", – сказала пані Мецола, підкресливши, що підтримка триватиме і після війни, в період відбудови. Вона також наголосила на необхідності побудови справжнього миру для України. На її думку, потрібно чітко розуміти, що фальшивий мир лише відкладе війну і матиме ще гірші наслідки.

