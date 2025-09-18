Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 11 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 223 людини (36 дітей).

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 11 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 11 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 17 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 вересня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Криворіжжі — будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 3 дачі; у Яцьківці — 2 будинки. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено 4 будинки; у Донецькому — 2 будинки і гараж; у Малинівці — будинок; у Никонорівці — літню кухню і авто; у Рай-Олександрівці — інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено будинок і авто. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку та інфраструктуру. У Новодонецькому поранено 3 людини, пошкоджено 3 будинки, 4 гаражі і 3 автомобілі; в Іверському пошкоджено склад. В Андріївці пошкоджено господарчу споруду і автівку. У Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
