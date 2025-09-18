Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
На Херсонщині за добу росіяни поранили сімох людей, серед яких - дитина

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. 

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Придніпровське, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Дослідне, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Надіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Зміївка, Урожайне, Костирка, Крупиця, Новорайськ, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Осокорівка, Дудчани, Милове, Бургунка, Вірівка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Золота Балка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі.
