На Херсонщині за добу росіяни поранили сімох людей, серед яких - дитина

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Придніпровське, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Дослідне, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Надіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Зміївка, Урожайне, Костирка, Крупиця, Новорайськ, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Осокорівка, Дудчани, Милове, Бургунка, Вірівка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Золота Балка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі.