Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Уночі Росія атакувала Україну 75 безпілотниками, більше 40 з них - "шахеди"

ППО збила 48 дронів, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях. 

Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 75-ма ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), понад 40 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 48 ворожих безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий дрон у повітрі.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.
