Уночі Росія атакувала Україну 75 безпілотниками, більше 40 з них - "шахеди"

У ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 75-ма ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), понад 40 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 48 ворожих безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий дрон у повітрі.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.