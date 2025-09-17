Зеленський: Росія планує 2 великі наступальні кампанії, 3 вже провалилися

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому на YouTube-каналі Офісу глави держави, розповів про плани та можливості ворога на фронті.

За його словами, росіяни планують "дві важкі наступальні кампанії", а три попередніх "вже провалилися, що стало дуже важливим сигналом".

Зеленський назвав "брехнею та маніпуляціями" розповіді Кремля про те, що їм вдасться захопити український Схід та окупувати місто Суми. Цей меседж Президент доносив до європейських партнерів та у Білому домі.

Ворог, як стверджує глава держави, відчуває напруження через велику кількість жертв та втраченої техніки. Українська армія в цей момент потребує ще більше озброєння та фінансової підтримки, яка піде на військову промисловість. За умови належної допомоги Україна "витримає ще дві наступальні кампанії РФ".