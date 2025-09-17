Посадовця Дніпровської міськради та підрядників підозрюють у завданні 1,5 млн збитків на ремонті колекторів

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоПодії

Посадовця Дніпровської міськради та підрядників підозрюють у завданні 1,5 млн збитків на ремонті колекторів

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відшкодування завданих збитків. 

Посадовця Дніпровської міськради та підрядників підозрюють у завданні 1,5 млн збитків на ремонті колекторів
Посадовцю Дніпровської міськради та підрядникам оголосили про підозри
Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють посадовця Дніпровської міськради та підрядників у завданні 1,5 млн збитків на ремонті зливних колекторів.

Про це повідомила Нацполіція.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, керівник департаменту міської ради та ряд підприємств уклали договір на проведення поточного ремонту зливних колекторів у центрі міста. Щоб заволодіти бюджетними коштами, вносили до актів виконаних робіт фіктивні відомості. Деякі роботи взагалі не виконувалися, а спецтехніка не залучалася.

Попри це, усі посадовці – міськради та підрядних організацій – підписали документи, а виконавці робіт отримали на свої рахунки зайві 1,5 млн грн з місцевого бюджету.

"На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області оголосили трьом фігурантам про підозри", – розповіли у поліції. 

Директору департаменту Дніпровської міськради та директорам двох товариств інкримінують ч. 2. ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)  ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішують питання про обрання запобіжних заходів та відшкодування завданих збитків. 

  • У червні цього року колишньому заступнику мера Дніпра оголосили про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies