Посадовця Дніпровської міськради та підрядників підозрюють у завданні 1,5 млн збитків на ремонті колекторів

Посадовцю Дніпровської міськради та підрядникам оголосили про підозри

Правоохоронці підозрюють посадовця Дніпровської міськради та підрядників у завданні 1,5 млн збитків на ремонті зливних колекторів.

Про це повідомила Нацполіція.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, керівник департаменту міської ради та ряд підприємств уклали договір на проведення поточного ремонту зливних колекторів у центрі міста. Щоб заволодіти бюджетними коштами, вносили до актів виконаних робіт фіктивні відомості. Деякі роботи взагалі не виконувалися, а спецтехніка не залучалася.

Попри це, усі посадовці – міськради та підрядних організацій – підписали документи, а виконавці робіт отримали на свої рахунки зайві 1,5 млн грн з місцевого бюджету.

"На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області оголосили трьом фігурантам про підозри", – розповіли у поліції.

Директору департаменту Дніпровської міськради та директорам двох товариств інкримінують ч. 2. ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішують питання про обрання запобіжних заходів та відшкодування завданих збитків.