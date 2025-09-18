До України прибула частина військового обладнання у межах програми PURL

Ще кілька пакетів допомоги «вже в дорозі».

До України доставили першу партію військового обладнання в межах програми PURL, пише «Суспільне» з посиланням на слова представника НАТО.

Найближчим часом очікують нові постачання.

Ще кілька пакетів допомоги «вже в дорозі». Наразі у межах програми PURL профінансували чотири пакети.

Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила, що Україна вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах цього механізму.

Reuters повідомляло з посиланням на джерела, що перші пакети американської військової допомоги вже схвалені і можуть бути відправлені найближчим часом.