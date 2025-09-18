До України прибула частина військового обладнання у межах програми PURL

До України доставили першу партію військового обладнання в межах програми PURL, пише «Суспільне» з посиланням на слова представника НАТО.
Найближчим часом очікують нові постачання.
Ще кілька пакетів допомоги «вже в дорозі». Наразі у межах програми PURL профінансували чотири пакети.
Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила, що Україна вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах цього механізму.
Reuters повідомляло з посиланням на джерела, що перші пакети американської військової допомоги вже схвалені і можуть бути відправлені найближчим часом.
- За словами Володимира Зеленського, Україна вже отримала більш ніж 2 мільярди доларів від партнерів спеціально для програми PURL. У жовтні очікують на додаткові кошти, тож загальна сума складе близько 3,5–3,6 мільярда доларів.