Зеленський: Україна отримала понад $2 млрд від партнерів для програми PURL

Україна вже отримала більш ніж 2 мільярди доларів від партнерів спеціально для програми PURL.
Про це заявив Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою 17 вересня.
«У жовтні ми очікуємо на додаткові кошти, і загальна сума складе близько 3,5–3,6 мільярда доларів», - додав глава держави.
Зеленський також повідомив, що у перших двох пакетах вартістю 500 мільйонів доларів кожен «точно будуть ракети для «петріотів» і «хаймарсів».
Президент наголосив, що «Росія завжди ставилася з презирством до обʼєднаної Європи. Росія ніколи не вірила, що Європа може бути сильною».
«Цими роками разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась у такому ставленні до Європи та європейців. І важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили та впливу на глобальні справи», - сказав Зеленський.
- PURL – ініціатива НАТО під назвою «Пріоритетний перелік потреб України».
- Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.