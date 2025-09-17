Зеленський: Україна отримала понад $2 млрд від партнерів для програми PURL

«У жовтні ми очікуємо на додаткові кошти, і загальна сума складе близько 3,5–3,6 мільярда доларів», - повідомив глава держави.

Україна вже отримала більш ніж 2 мільярди доларів від партнерів спеціально для програми PURL.

Про це заявив Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою 17 вересня.

Зеленський також повідомив, що у перших двох пакетах вартістю 500 мільйонів доларів кожен «точно будуть ракети для «петріотів» і «хаймарсів».

Президент наголосив, що «Росія завжди ставилася з презирством до обʼєднаної Європи. Росія ніколи не вірила, що Європа може бути сильною».

«Цими роками разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась у такому ставленні до Європи та європейців. І важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили та впливу на глобальні справи», - сказав Зеленський.