У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ЦПД: Кремль офіційно назвав федеральний бюджет на 2026 рік "воєнним"

Основні видатки підуть на оборону та військово-промисловий комплекс.

Фото: Центр протидії дезінформації

Влада РФ офіційно назвала майбутній федеральний бюджет на 2026 рік "воєнним". Основні видатки підуть на оборону та військово-промисловий комплекс.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Це означає, що навіть у рік виборів до держдуми кремль відмовляється від будь-яких "соціальних подачок" та прямо визнає, що життя простих росіян погіршиться", — кажуть у ЦПД.

Кремль змушує місцеву владу нарощувати підтримку війни, а всі ресурси перерозподіляються на військові потреби. "Замість доріг, лікарень чи програм розвитку населення чекає стагнація, зростання бідності й репресії проти будь-якого інакодумства. Цей бюджет — ще одне свідчення того, що кремль не прагне миру, попри риторику про «готовність до переговорів» чи "врегулювання конфлікту".

ЦПД раніше повідомляв, що подібна тенденція триває вже кілька років. У бюджеті на 2025 рік Кремль різко збільшив військові видатки, водночас скоротивши соціальні програми та фінансування регіонів. 

"Такі дії російської влади підтверджують головне: війна залишається абсолютним пріоритетом путіна, а благополуччя власних громадян жертвується заради продовження агресії проти України", — підкреслюють у Центрі.
