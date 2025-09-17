У зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються 1603 дитини

На підконтрольній Україні території наразі залишаються близько 210 тис. осіб, понад 15,2 тисяч – діти.

У зоні примусової евакуації сімей з дітьми у Донецькій області залишаються 1264 родини із 1603 дітьми.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"У шести населених пунктах чотирьох територіальних громад, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються 1603 дитини – це 1264 сім’ї", – каже посадовиця.

У Дружківській міській територіальній громаді залишаються найбільше — 1582 дитини у 1250 сім’ях.

За останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 156 дітей із 119 сімей, найбільше з Дружківської громади —126 дитини з 95 сімей.

Загалом, в зоні активних бойових дій залишаються 17,9 тис. цивільних, серед яких вісім дітей: одна у Лиманській та семеро у Добропільській громадах.

З підконтрольної українській владі території Донеччини евакуйовано понад 1 млн 298 тис. осіб цивільного населення, з яких 198 тис. – діти та близько 47 тис. – особи з інвалідністю. За минулий тиждень за межі області евакуювали понад 4 тис. осіб цивільного населення.

