Воїни бригади "Спартан" евакуювали чотирьох цивільних на Покровському напрямку. Операція з порятунку тривала понад 5 годин.

Про це розповіли в ОСУВ "Дніпро".

"Кожне життя – цінне, коли ти українець. Воїни 4-го батальйону бригади "Спартан" евакуювали цивільних мешканців із селища в епіцентрі війни на Покровському напрямку", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають військові, перебування в тому районі для місцевих стало нестерпним через постійні удари росіян: артилерія, КАБи, прильоти FPV-дронів та "Молній".

Військові "Спартану" евакуювали трьох чоловіків старшого віку, 84-річного дідуся і козеня. Операція тривала понад п’ять годин. Одного чоловіка довелося переміщати полями на візку, іншого – нести.

Цивільних передали евакуаційному загону поліції "Білий янгол". Це – не перша операція з порятунку цивільних нашими воїнами. "Ті, хто щодня ризикують життям, як ніхто знають його ціну", — кажуть військові.