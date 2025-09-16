Опитування: 76% українців вірять у можливість перемоги України над Росією

76% українців вірять у можливість перемоги України над Росією, якщо партнери надаватимуть належну підтримку у вигляді санкцій проти агресора і достатньої кількості зброї та грошей для Києва.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки «Омнібус», яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Торік у вересні 81% опитаних вважали, що Україна здатна досягнути успіху і 14% вважали, що це неможливо навіть за належної підтримки Заходу. У КМІС зауважили, що нинішній показник віри в перемогу майже такий же, як подібний показник рік тому.

Останню версію російського мирного плану (із, серед іншого, відведенням українських військ з Донбасу) категорично відкидають 75% українців, готові прийняти такий план – 17%. Якщо такий план втілять у життя, то 65%опитаних будуть вважати це поразкою України (і лише 7% будуть вважати успіхом), а 69% очікуватимуть, що Росія знову спробує напасти.

Водночас 74% українців (хоч і без ентузіазму) готові підтримати мирний плани Європи і України, який включає заморожування за нинішньою лінією фронту без жодних юридичних визнань та з отриманням Україною гарантій безпеки. 30% опитаних такий мир будуть вважити успіхом нашої держави, а 18% - поразкою (44% будуть вважати почасти успіхом, почасти поразкою). Водночас у разі такого миру все одно більшість (56%) будуть очікувати, що Росія знову спробує напасти.

Відповідно до результатів опитування, 76% українців вважають, що навіть якщо США припинять допомогу Україні, опір Росії треба продовжувати за підтримки європейських союзників (у березні 2025 року показник був 82%). Лише 18% українців очікують, що мир можна буде досягнути в цьому 2025 році.

62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (на початку червня 2025 року показник становив 60%).

54% серед усіх дорослих чоловіків і жінок, які зараз не проходять військову службу, готові у разі необхідності приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну (серед чоловіків – 63%, серед жінок – 46%).