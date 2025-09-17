Бійці ДПСУ знищили укриття та антену росіян на Курщині

На Курському напрямку бійці15-го мобільного загону "Сталевий кордон" Держприкордонслужби України за допомогою безпілотників знищили укриття та антену російських загарбників на Курському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На Курському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по російських загарбниках та їх укриттях. Зокрема аеророзвідка виявила та знищила штурмовиків ворожих військ, які "непомітно" рухались в бік наших позицій", — зазначили у ДПСУ.

Крім цього, бійці ДПСУ влучили в замасковану антену противника і вглиб укриття росіян, знищивши все, що знаходилось всередині.