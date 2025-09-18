10-річний хлопчик доглядав важкохворих братів у прифронтовій зоні: прокуратура ініціювала розслідування дій соцслужби

Донецька обласна прокуратура ініціювала розслідування можливої бездіяльності соціальних служб, внаслідок чого троє дітей 13 і 10 років понад рік прожили без належного догляду. Відповідне повідомлення Офіс генпрокурора опублікував після матеріалу УП про цих дітей.

Слідство ведуть стосовно виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради. Троє дітей з Покровського району, за даними журналістів, залишилися без піклування після смерті бабусі.

"Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка. Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав – був 10-річний молодший брат, який власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів – самостійно спускав їх до підвалу", – повідомили в прокуратурі.

За інформацією лікарів, до благодійного центру діти потрапили у вкрай важкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

За даними УП, двоє 13-річних братів у зв'язку з генетичною хворобою – лісенцефалією 1 типу – важать лише по 8,5 кг. Мати жила поруч, але не опікувалася ними у зв'язку зі станом її здоров'я. Понад рік їх доглядав молодший брат на ім'я Платон, а потім вони потрапили в благодійний центр у Чернівцях "Місто добра".

Медики центру дізналися про братів випадково – через дзвінок соцслужби.