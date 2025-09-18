Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
На Житомирщині водієві оголосили про підозру за ДТП із загиблим і 27 постраждалими

ДТП сталася 11 вересня у Звягелі - зіткнулися легковик і мікроавтобус.

Фото: Нацполіція

На Житомирщині поліцейські повідомили про підозру водієві в учиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області. 

ДТП сталася 11 вересня у Звягелі. У результаті загинув один чоловік, ще 27 людей отримали травми різного ступеню тяжкості.

Встановлено, що 22-річний водій автомобіля Volvo не надав переваги в русі рейсовому мікроавтобусу Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 61-річний житель Довбиської громади. У результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. Від удару мікроавтобус перекинувся.

Унаслідок ДТП загинув 57-річний житель Ярунської громади. Чотирьох жінок, віком від 28 до 52 років, з тяжкими травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Медичну допомогу було надано ще двадцяти трьом людям. Серед них троє дітей, віком 1, 14 та 15 років. Усі потерпілі перебували в салоні мікроавтобуса.

Водія кросовера слідчі поліції затримали в процесуальному порядку. Він був тверезий.

Нині поліцейські повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Суд відправив його під домашній арешт. За чинним законодавством підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. 
