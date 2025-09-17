Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, - прокуратура

Прокуратура Києва клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок для укриттів за завищеними цінами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці не називають прізвища посадовиці, але з деталей справи зрозуміло, шо йдеться Ольга Дроздова.

16 вересня в Дніпровському районному суді Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням Дроздової у розтраті бюджетних коштів (ч. 4. ст. 191 КК України). Однак, на суд вона знову не з’явилась.

Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини "на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан". Тому вона хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.

У прокуратурі нагадали, що справу було скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19 січня 2024 року. Обвинувачена і раніше не з’явилась на засідання, мотивуючи це перебуванням на лікуванні. Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

У серпні 2025 року Дроздова отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. Наразі відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.