Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, - прокуратура

Прокуратура Києва клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок для укриттів за завищеними цінами.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Правоохоронці не називають прізвища посадовиці, але з деталей справи зрозуміло, шо йдеться Ольга Дроздова.
16 вересня в Дніпровському районному суді Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням Дроздової у розтраті бюджетних коштів (ч. 4. ст. 191 КК України). Однак, на суд вона знову не з’явилась.
Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини "на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан". Тому вона хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.
У прокуратурі нагадали, що справу було скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19 січня 2024 року. Обвинувачена і раніше не з’явилась на засідання, мотивуючи це перебуванням на лікуванні. Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.
У серпні 2025 року Дроздова отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. Наразі відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.
- У 2023 році Дроздовій повідомили про підозру в розтраті 300 тисяч держкоштів на облаштуванні укриття. Пізніше їй оновили підозру - сума завданих збитків зросла майже до 460 тис. грн.
- У вересні 2023 року суд застосував до Дроздової запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.
- У червні 2023 Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів. Кошти з бюджету міста та держави витрачені не були.