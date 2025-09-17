День рятівника: найголовніший показник для ДСНС у 2025 році — 2387 врятованих життів

Абсолютна більшість пожеж, які ліквідують бійці ДСНС, це наслідки російських обстрілів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко з нагоди Дня рятівника повідомив, що лише цьогоріч бійці ДСНС побороли вогонь на понад 20 мільйонах квадратних метрів — це майже 80 тисяч пожеж у будівлях та спорудах.

Ігор Клименко зазначив, що абсолютна більшість із цих пожеж — це наслідки російських обстрілів.

Та найголовніший показник для ДСНС у 2025 році — 2387 врятованих життів.

“Бути рятувальником у мирні часи — це надзвичайно складна і відповідальна робота, а в умовах війни — титанічна праця на межі можливого. Під звуки сирен і вибухів вони ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території, рятують людей з вогню і води”, — написав міністр.

Він зазначив, що психологи ДСНС першими контактують із тими, хто пережив обстріли. Евакуаційні групи «Фенікс» вивозять людей із небезпечних прифронтових районів.