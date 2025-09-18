​Рада звернулася до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно

Верховна Рада ухвалила депутатський запит до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України посмертно Андрію Парубію, колишньому голові парламенту та одному з лідерів Революції Гідності.

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів.

Депутати наголосили, що внесок Парубія у боротьбу за незалежність і демократичний розвиток України заслуговує на найвищу державну відзнаку.

Тепер остаточне рішення має ухвалити президент.

Раніше, 3 вересня, Рада підтримала ініційоване Петром Порошенком звернення до світу щодо вбивства Андрія Парубія.

Вбивство Андрія Парубія