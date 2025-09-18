Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
​Рада звернулася до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно

Тепер остаточне рішення має ухвалити Зеленський.

​Рада звернулася до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно
Фото: Зоряна Стельмах

Верховна Рада ухвалила депутатський запит до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України посмертно Андрію Парубію, колишньому голові парламенту та одному з лідерів Революції Гідності.

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів.

Депутати наголосили, що внесок Парубія у боротьбу за незалежність і демократичний розвиток України заслуговує на найвищу державну відзнаку.

Тепер остаточне рішення має ухвалити президент.

Раніше, 3 вересня, Рада підтримала ініційоване Петром Порошенком звернення до світу щодо вбивства Андрія Парубія. 

Вбивство Андрія Парубія

  • Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.
  • Затриманий - 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка). 
  • Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави.
