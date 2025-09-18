Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Better Care Awards: в Україні вперше відзначать тих, хто турбується про дітей

Подати кандидатуру можуть люди, організації, громади/регіони та бізнеси або можна номінувати іншу людину. Заявки прийматимуться із 17 вересня по 19 жовтня.

Better Care Awards: в Україні вперше відзначать тих, хто турбується про дітей
Фото: Better Care Awards

В Україні вперше відзначать лідерів і лідерок змін у сфері захисту прав дитини, підтримки родин та інклюзії. «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» стане щорічною відзнакою, повідомили організатори. 

До Дня усиновлення Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей у партнерстві з ЮНІСЕФ в Україні, Фундацією Олени Зеленської та Центром соціальних змін і поведінкової економіки оголосили збір заявок на сайті відзнаки

Головна ідея ініціативи — підвищити обізнаність про реформу системи догляду та підтримки дітей шляхом суспільного визнання дій людей, громад, областей і бізнесів, що впроваджують ініціативи у підтримку реформи.

Заявки прийматимуться із 17 вересня по 19 жовтня. Подати кандидатуру можуть люди, організації, громади/регіони та бізнеси або можна номінувати іншу людину. 

Анкети розглядатиме незалежне Експертне журі, а фінальний перелік номінантів затвердить Наглядова рада. 

Імена лауреатів оголосять 20 листопада під час урочистої церемонії у Києві.

У 2024 році Україна ухвалила Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Відзнака «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» покликана показати здобутки реформи системи догляду та підтримки дітей на різних рівнях на шляху до забезпечення права дитини на зростання у сімейному оточенні. 

KPMG в Україні надає методологічну підтримку процесу конкурсного відбору лауреатів відзнаки, щоби сприяти дотриманню принципів справедливості, чесності, прозорості та рівності можливостей для всіх учасників й учасниць відзнаки «Родина для кожної дитини. Better Care Awards».
