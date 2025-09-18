Про операторів дронів багато говорять, але не завжди слова відповідають дійсності. Хтось думає, що це робота «для айтішників», інші стверджують, що тут потрібен 3Д (досвід, диплом, домовленості). А на практиці програма «Контракт 18-24 Оператор дронів» розрахована на тих, хто тільки починає свій шлях у війську.

Що ви знаєте про контракт 18-24?

Програма 18-24 дає змогу швидко опанувати сучасну спеціальність, стати частиною легендарного підрозділу «Азов», який змінює розвиток подій на фронті, про який знають із реклам і розповідей. Які ж міфи залітають поруч із дронами?

Дрони — іграшка для розвідки

БПЛА вже давно перестали бути лише «очима» у небі. Функцій набагато більше: коригують артилерію, зривають ротації противника, доставляють спорядження. Робота оператора БПЛА — конкретний вплив на результат бою. А контракт 18-24 оператор дронів стає базою для навчання.

Без досвіду тебе не візьмуть

Чиста байка, адже створені контракти для 18-24-річної молоді, яка ніколи не служила. Кандидат проходить базову підготовку, спеціалізований курс і лише потім потрапляє в підрозділ. Цінується не диплом, а готовність швидко вчитися.

Легка служба

Ні, легко на дивані воювати та розповідати, хто винен. Оператор БПЛА працює не десь у тилу, а безпосередньо в зоні бойових дій. Завдання — максимально точно й швидко давати дані для рішень командирів. Важлива уважність, холодна голова й психологічна витримка. Азов як найбоєздатніший підрозділ виборює свободу українського народу — і дрони допомагають це робити більш точно й безпечно для бійців.

Кар’єрного зростання немає

Правда в тому, що почати можна як оператор БПЛА, а далі є пряма перспектива стати інструктором чи командиром підрозділу. Програма «18-24» гарантує професійний розвиток, якщо бути відповідальним на словах і на діях.

«Узяти можуть будь-кого»

Насправді це не так. Умови контракту 18–24 гарантують, що в команду «Азову» потрапляють лише вмотивовані добровольці.

Хто може підписати контракт?

● тільки ті, кому від 18 до 24 років;

● обов’язкова умова — повна середня освіта;

● потрібне хороше фізичне та психологічне здоров’я;

● відсутність судимостей.

Критерії роблять відбір прозорим і гарантують, що до 12-ї бригади «Азов» приходять ті, хто готовий реально служити, а не просто «спробувати».

Чому варто придивитися до програми «18-24»?

Контракт 18-24 — офіційна служба з адекватним грошовим забезпеченням, навчанням, соціальними гарантіями й можливістю освоїти техніку, яка змінює перебіг бою. Азов — легендарний український підрозділ, який має не тільки завдання, а й цінності, традиції. Новачків підтримують від першого дня. Достатньо часу на підготовку.

Як дізнатися більше про контракт?

Уважно перечитати деталі можете на сайті azov.org.ua, ознайомитися з умовами чи подати заявку. Молодь 18–24 років отримує шанс здобути професію оператора дронів і стати частиною підрозділу.