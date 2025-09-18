Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Контракт 18-24 оператор дронів: міфи та правда Пресреліз

Про операторів дронів багато говорять, але не завжди слова відповідають дійсності. Хтось думає, що це робота «для айтішників», інші стверджують, що тут потрібен 3Д (досвід, диплом, домовленості). А на практиці програма «Контракт 18-24 Оператор дронів» розрахована на тих, хто тільки починає свій шлях у війську.

Що ви знаєте про контракт 18-24?

Програма 18-24 дає змогу швидко опанувати сучасну спеціальність, стати частиною легендарного підрозділу «Азов», який змінює розвиток подій на фронті, про який знають із реклам і розповідей. Які ж міфи залітають поруч із дронами?

Дрони — іграшка для розвідки

БПЛА вже давно перестали бути лише «очима» у небі. Функцій набагато більше: коригують артилерію, зривають ротації противника, доставляють спорядження. Робота оператора БПЛА — конкретний вплив на результат бою. А контракт 18-24 оператор дронів стає базою для навчання.

Без досвіду тебе не візьмуть

Чиста байка, адже створені контракти для 18-24-річної молоді, яка ніколи не служила. Кандидат проходить базову підготовку, спеціалізований курс і лише потім потрапляє в підрозділ. Цінується не диплом, а готовність швидко вчитися.

Легка служба

Ні, легко на дивані воювати та розповідати, хто винен. Оператор БПЛА працює не десь у тилу, а безпосередньо в зоні бойових дій. Завдання — максимально точно й швидко давати дані для рішень командирів. Важлива уважність, холодна голова й психологічна витримка. Азов як  найбоєздатніший підрозділ виборює свободу українського народу — і дрони допомагають це робити більш точно й безпечно для бійців.

Кар’єрного зростання немає

Правда в тому, що почати можна як оператор БПЛА, а далі є пряма перспектива стати інструктором чи командиром підрозділу. Програма «18-24» гарантує професійний розвиток, якщо бути відповідальним на словах і на діях.

«Узяти можуть будь-кого»

Насправді це не так. Умови контракту 18–24 гарантують, що в команду «Азову» потрапляють лише вмотивовані добровольці.

Хто може підписати контракт?

●       тільки ті, кому від 18 до 24 років;

●       обов’язкова умова — повна середня освіта;

●       потрібне хороше фізичне та психологічне здоров’я;

●       відсутність судимостей.

Критерії роблять відбір прозорим і гарантують, що до 12-ї бригади «Азов» приходять ті, хто готовий реально служити, а не просто «спробувати».

Чому варто придивитися до програми «18-24»?

Контракт 18-24 — офіційна служба з адекватним грошовим забезпеченням, навчанням, соціальними гарантіями й можливістю освоїти техніку, яка змінює перебіг бою. Азов — легендарний український підрозділ, який має не тільки завдання, а й цінності, традиції. Новачків підтримують від першого дня. Достатньо часу на підготовку.

Як дізнатися більше про контракт?

Уважно перечитати деталі можете на сайті azov.org.ua, ознайомитися з умовами чи  подати заявку. Молодь 18–24 років отримує шанс здобути професію оператора дронів і стати частиною підрозділу.
