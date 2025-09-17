​В Україні заочно засудили генерала росгвардії, який розганяв протести в окупованому Херсоні

Він організував масові репресії проти учасників мирних акцій.

За матеріалами Служби безпеки України 15 років позбавлення волі заочно отримав генерал-полковник росгвардії, командувач Уральського округу Володимир Спиридонов.

Як повідомила Служба безпеки, на початку повномасштабного вторгнення росіянин керував зведеним угрупованням, яке брало участь в окупації Херсонщини. До складу цього формування входили чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ росгвардії.

Після окупації Херсона Спиридонов організував масові репресії проти учасників мирних акцій протесту. СБУ задокументувала, що за його наказами підлеглі силовим шляхом розганяли зібрання жителів міста, викрадали активістів і відправляли їх до тюрем.

У камерах до затриманих застосовували тортури, намагаючись придушити спротив населення.

Перед звільненням правобережної частини Херсонщини генерал утік до Росії. Там він отримав підвищення на посаді, попри участь у злочинах проти цивільних.

Суд визнав його у злочинах агресії, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Служба безпеки наголосила, що робота зі встановлення місцеперебування Спиридонова триває, щоб притягнути його до відповідальності за воєнні злочини.