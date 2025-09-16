Сьогодні на фронті вже пройшло 85 боїв

Станом на 16:00 16 вересня російські війська вже 85 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Лісківщина Чернігівської області; Сімейкине, Біла Береза, Бобилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала одного авіаудару, загалом скинувши дві керовані авіаційних бомби, також ворог здійснив 74 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми ворога поблизу Вовчанська та Липців.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в бік Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного, два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки у бік Шийківки, Шандриголового та поблизу Колодязів. Дві атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали вісім ворожих атак – підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 29 атак.

На Новопавлівському напрямку загарбники дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Новоіванівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Григорівка, наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.