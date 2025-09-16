На Київщині продовжують гасити логістичний центр "Епіцентру" після російського удару (оновлено)

Станом на 12 годину в Київській області тривала ліквідація пожежі, спричиненої російським ударом по складах Фастівського району. Про це повідомили в ДСНС.

До робіт залучили "значні сили" і техніку ДСНС. Також – авіацію і роботів.

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про руйнування та можливих постраждалих уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлено. Ворог вдарив по логістичному центру компанії «Епіцентр», повідомила речниця компанії Юлія Чудновець.

Вона зазначила, що внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих.

Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

“Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни”, – написала речниця компанії.

Фото: ДСНС України в Telegram Ліквідація пожежі в Фастівському районі