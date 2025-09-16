Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
На Київщині продовжують гасити логістичний центр "Епіцентру" після російського удару (оновлено)

Ворог атакував дроном. 

Станом на 12 годину в Київській області тривала ліквідація пожежі, спричиненої російським ударом по складах Фастівського району. Про це повідомили в ДСНС.

До робіт залучили "значні сили" і техніку ДСНС. Також – авіацію і роботів. 

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про руйнування та можливих постраждалих уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби. 

Оновлено. Ворог вдарив по логістичному центру компанії «Епіцентр», повідомила речниця компанії Юлія Чудновець.

Вона зазначила, що внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих.

Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

“Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни”, – написала речниця компанії.

Ліквідація пожежі в Фастівському районі
Фото: ДСНС України в Telegram
Ліквідація пожежі в Фастівському районі

  • Вночі та вранці Росія атакувала Київську область дронами. Зокрема, завдала повторного удару по рятувальниках, які приїхали ліквідовувати пожежу. 
﻿
