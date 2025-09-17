Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 9 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 344 людини, у тому числі 54 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 9 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 9 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 вересня.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено крамницю, господарчу споруду і вантажівку; у Ямполі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Маяках Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок; у Райгородку поранено 2 людини. У Краматорську пошкоджено готель. У Новодонецькому поранено 3 людини. В Андріївці пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 2 автівки, у Старорайському поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, аптеку і готель.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
