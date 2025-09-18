Минулого вечора і вночі у Дніпропетровській області працювали сили ППО, які знищили 5 ворожих безпілотників.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Уввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах.
“Зайнявся приватний будинок. Пожежу рятувальники загасили”, ‒ зазначив Лисак.
Під ударом була і Синельниківщина – Покровська, Межівська та Миколаївська громади, по яких противник застосував БпЛА.
Пошкоджено дві приватні оселі й газогін.
Загиблих і постраждалих немає.