Війна

Унаслідок обстрілу РФ Дніпропетровщини пошкоджено приватні будинки і газогін

Окупанти застосували дрони та артилерію.

Унаслідок обстрілу РФ Дніпропетровщини пошкоджено приватні будинки і газогін

Минулого вечора і вночі у Дніпропетровській області працювали сили ППО, які знищили 5 ворожих безпілотників. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Уввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах.

“Зайнявся приватний будинок. Пожежу рятувальники загасили”, ‒ зазначив Лисак.

Під ударом була і Синельниківщина – Покровська, Межівська та Миколаївська громади, по яких противник застосував БпЛА. 

Пошкоджено дві приватні оселі й газогін.

Загиблих і постраждалих немає.
﻿
