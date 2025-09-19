Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Посольство України засудило критику колишнього прем'єра Польщі на адресу Зеленського

Політик був при владі понад 20 років тому.

Посольство України засудило критику колишнього прем'єра Польщі на адресу Зеленського
Лешек Міллер

Україна через посольство у Варшаві засудила слова колишнього прем'єр-міністра Польщі Лешека Міллера, який назвав Президента Володимира Зеленського "російською маріонеткою".

Як пише "Європейська правда", скандал спричина реакція політика на слова глави української держави про нездатність Польщі врятувати населення у випадку масштабного нападу. Міллер звинуватив Зеленського у поширенні російської пропаганди про "беззахисність" Польщі, а також дорікнув лідеру у "провокації колективної військової відповіді з боку НАТО, щоб солдати країн-членів з'явилися в Україні та розпочали прямі бойові дії з Росією".

Посольство України вважає заяви ексглави уряду "провокаційними та неприйнятними" та сприймає як спробу підірвати спільну довіру та повагу між Польщею та нашою державою. Дипломати нагадали, що вже здійснено реальні кроки щодо зміцнення співпраці у сфері безпеки, адже саме Україна запропонувала Польщі практичну допомогу після російської атаки

Лешек Міллер був прем'єром з 2001 до 2004 року, представляв Союз демократичних лівих сил.
﻿
