Головне за четвер, 18 вересня: удар ФАБом по Костянтинівці, контрнаступальна операція на Покровському напрямку

Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу "ФАБ-250" на житловий сектор Костянтинівки. Внаслідок удару убиті п'ятеро людей: дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків 65, 67 і 74 років.

Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, повідомили в Національній поліції.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 вересня відбулося 172 бойових зіткнення, 60 з них – на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Новопавлівському напрямку.

Президент Володимир Зеленський у зверненні, записаному під час візиту на Донеччину, заявив, що Сили оборони України зараз здійснюють контрнаступальну операцію на Покровському напрямку.

“Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат”, – сказав Зеленський. Згідно з доповіддю Головкома Сирського, за час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта.

Суттєво поповнили обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще.

Уже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності.

За даними джерел LB, за атакою дронів по нафтовому заводу в Башкартостані стоїть СБУ.

Далекобійні дрони подолали 1400 км і атакували "Газпром Нафтохім Салават" - один з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. "За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут", – йдеться у повідомленні.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна «бавовна» по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Ця група стане платформою для координації й розробки спільних ініціатив. “Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту й ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", – зазначив міністр оборони. За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. Шмигаль висловив впевненість, що ці програми посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу.

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох з 14 фігурантів кримінального провадження, пов’язаного з розслідуванням дільності медіаресурсів “Союзу православних журналістів” та “Першого козацького каналу”, що розцінюються СБУ як публічні платформи для поширення проросійської риторики Української православної церкви (МП) та критики військово-політичного керівництва України.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

За даними джерел, йдеться про керівника “Першого козацького”, випускового редактора, одного з ідеологів та організаторів і журналіста. Їм інкримінують створення та керування злочинною організацією, порушення рівноправності громадян, зокрема, через релігійні переконання, державну зраду та виправдання збройної агресії РФ. У цих справах тривають судові засідання.

Ще 10 осіб, за даними джерел, які фігурували у кримінальному проваджені, наразі перебувають у розшуку.

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.

За інформацією пресслужби ЦВК, комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, який став депутатом від партії «Європейська солідарність». «ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», - повідомили у Комісії.

