НАБУ оголосило в розшук екснардепа від "Партії Регіонів" Іванющенка

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка (відомий як "Юра Єнакієвський"), підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на 9 ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.

"Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням «понятійки» щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", - зазначили в НАБУ.

Докладніше про цю справу