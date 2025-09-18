НАБУ оголосило в розшук екснардепа від "Партії Регіонів" Іванющенка

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка (відомий як "Юра Єнакієвський"), підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Зазначається, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.
Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на 9 ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.
"Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням «понятійки» щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", - зазначили в НАБУ.
Докладніше про цю справу
- Цього місяця НАБУ і САП викрили масштабну схему незаконного заволодіння та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн грн. За даними слідства, до оборудки причетні екснардеп від Партії регіонів (Юрій Іванющенко), який нині перебуває під санкціями, двоє його довірених осіб, столична забудовниця (Владислава Молчанова) та підконтрольна їй особа та екскерівник обласного управління Держгеокадастру у Київській області.
- 11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Молчановій у вигляді застави розміром 100 млн грн та поклав на неї низку обов’язків.
- Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції біля Києва забудовниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні структури. Для цього службові особи Держгеокадастру незаконно внесли зміни до Державного земельного кадастру. Це дозволило розпоряджатися земельною ділянкою площею понад 150 га, де розташований ринок. Надалі землю передали в оренду товариству, яке контролювала забудовниця.
- Згодом частину землі — 18 га — через фіктивні договори оформили на дев’ять підставних осіб, а потім перепродали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.
- У вересні 2021 року сторони конфлікту уклали "понятійку" про спільне використання землі для майбутньої забудови, після чого люди екснардепа увійшли до складу власників цих компаній.