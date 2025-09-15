Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Оцінювачка занизила вартість земельної ділянки на 81,7 млн грн.

До України екстрадували фігурантку справи щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті
Фото: НАБУ

З Німеччини в Україну екстрадували обвинувачену у справі щодо продажу за безцінь землі в Закарпатській області. Протягом 48 годин обвинувачену доправлять до суду для розгляду клопотання про запобіжний захід.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, за сприяння компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща екстрадували до України обвинувачену у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті", — ідеться у повідомленні.

Мова йде про оцінювачку, яка занизила вартість земельної ділянки на 81,7 млн грн.

Махінації із землею правоохоронці викрили у червні 2024 року. Міського голову, голову районної ради на Закарпатті та ще 4 осіб викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності товариству, яке, за версією слідства, контролюється головою районної ради.

Протягом 48 годин обвинувачену буде доставлено до суду для розгляду клопотання  про застосування запобіжного заходу.

9 липня 2025 року прокурор САП направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно вказаних осіб. На цей час триває підготовче засідання.
