На Запоріжжі росіяни дроном атакували авто, поранені люди

У Запорізькій області двоє чоловіків поранені через атаку російського дрона на цивільне авто.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Двоє чоловіків поранені - росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Запорізькому районі", – написав він у телеграмі.
Федоров розповів, що машина рухалася по автодорозі неподалік села Таврійське, коли ворог ударив по ній fpv-дроном. Водій та пасажир отримали поранення.
Їм надали усю необхідну допомогу.
- Упродовж минулої доби двоє людей загинули та 20 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Пологівський район області.