На Запоріжжі росіяни дроном атакували авто, поранені люди

Машина рухалася по автодорозі неподалік села Таврійське.

На Запоріжжі росіяни дроном атакували авто, поранені люди
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров

У Запорізькій області двоє чоловіків поранені через атаку російського дрона на цивільне авто. 

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Двоє чоловіків поранені - росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Запорізькому районі", – написав він у телеграмі. 

Федоров розповів, що машина рухалася по автодорозі неподалік села Таврійське, коли ворог ударив по ній fpv-дроном. Водій та пасажир отримали поранення.

Їм надали усю необхідну допомогу. 

  • Упродовж минулої доби двоє людей загинули та 20 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Пологівський район області. 
