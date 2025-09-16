На Запоріжжі росіяни дроном атакували авто, поранені люди

У Запорізькій області двоє чоловіків поранені через атаку російського дрона на цивільне авто.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Двоє чоловіків поранені - росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Запорізькому районі", – написав він у телеграмі.

Федоров розповів, що машина рухалася по автодорозі неподалік села Таврійське, коли ворог ударив по ній fpv-дроном. Водій та пасажир отримали поранення.

Їм надали усю необхідну допомогу.