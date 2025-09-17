У Дніпрі викрили схему незаконного переоформлення нерухомості за підробленими документами

Організатором став помічник приватного нотаріуса і залучив ще чотирьох спільників.

У Дніпрі викрили групу осіб, яка організувала схему незаконного переоформлення квартир, будинків і земельних ділянок на підставі підроблених документів.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, організатором злочинної схеми став помічник приватного нотаріуса. Він залучив ще чотирьох спільників: техніка з інвентаризації нерухомого майна, державного реєстратора виконкому, підприємця та жінку, яка виготовляла фальшиві документи.

Учасники групи підшукували замовників, перевіряли об’єкти у реєстрах, виготовляли технічні паспорти і оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу. Після цього вносили до державних реєстрів неправдиві відомості, незаконно переоформлюючи квартири й будинки.

Крім того, зловмисники створювали земельно-технічну документацію і забезпечували присвоєння кадастрових номерів, щоб вивести земельні ділянки з власності територіальної громади.

За 2023–2024 роки група незаконно оформила сім об’єктів нерухомості на осіб, які не мали на це законних підстав. Сума збитків державі становить понад 1,1 мільйона гривень.

Підозрюваним інкримінують шахрайство, підробку та використання підроблених документів, а також несанкціоновані дії з інформацією.

Наразі всім фігурантам справи вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.