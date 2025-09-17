Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росіяни атакували село Різдвянка на Запоріжжі, є поранена

Зруйнована школа, приватні будинки та господарські споруди.

Росіяни атакували село Різдвянка на Запоріжжі, є поранена
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти обстріляли село Різдвянка Запорізької області. Зруйнована школа та приватні будинки, поранень зазнала літня жінка.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"78-річна жінка поранена внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. росіяни скинули авіабомби на село Різдвянка. Зруйнована будівля школи,  приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалій надається необхідна медична допомога.
