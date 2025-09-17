Росіяни атакували село Різдвянка на Запоріжжі, є поранена

"78-річна жінка поранена внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. росіяни скинули авіабомби на село Різдвянка. Зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

