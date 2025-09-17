Росіяни атакували село Різдвянка на Запоріжжі, є поранена

Російські окупанти обстріляли село Різдвянка Запорізької області. Зруйнована школа та приватні будинки, поранень зазнала літня жінка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"78-річна жінка поранена внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. росіяни скинули авіабомби на село Різдвянка. Зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні.
Постраждалій надається необхідна медична допомога.
- У Запорізькій області двоє чоловіків поранені через атаку російського дрона на цивільне авто.