До 15 років тюрми засудили агента РФ, який займався підпалами на Кіровоградщині

Обвинувачений палив об’єкти критичної інфраструктури та авто Сил оборони.

До 15 років тюрми засудили агента РФ, який займався підпалами на Кіровоградщині
Фото: Офіс генпрокурора

За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який на замовлення РФ палив об’єкти критичної інфраструктури та авто Сил оборони на Кіровоградщині.

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило слідство, у 2024 році обвинувачений підпалив місцеве відділення пошти, адміністративну будівлю та електропідстанції.

Також агент знищив декілька позашляховиків ЗСУ, які проходили техобслуговування у Кропивницькому після виконання бойових завдань на фронті.

Ворожим агентом виявився завербований окупантами переселенець з тимчасово захопленої частини Донецької області. Після приїзду до центрального регіону України він почав відстежувати об’єкти, на які отримав "замовлення" від куратора з РФ.

Далі агент придбав легкозаймисту суміш, за допомогою якої влаштовував підпали, а процес загоряння фіксував на телефонну камеру для "звіту" перед російськими спецслужбістами.

Співробітники СБУ затримали агента "по гарячих слідах", коли він готувався до вчинення нових злочинів на території області. Під час обшуку у нього виявлено смартфон, одяг та інші предмети із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).
