На війні загинув випускник кафедри історії Києво-Могилянської академії Костянтин Пономаренко

На фронті загинув випускник кафедри історії Києво-Могилянської академії Костянтин Пономаренко.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці кафедри.
За інформацією вишу, після початку повномасштабного вторгнення Росії Пономаренко приєднався до лав Збройних сил України.
Спочатку пройшов службу у тилових підрозділах, а тоді ухвалив рішення перевестися до бойової частини.
На початку 2024 року Пономаренко опинився у складі 425 окремого штурмового батальйону “Скала”. Разом із підрозділом воював на Покровському напрямку. У березні 2024-го після одного з бойових виходів зв’язок з бійцем втратили.
Понад рік Пономаренка вважали зниклим безвісти. Згодом результати ДНК підтвердили, що він є серед інших загиблих українських військових.
На кафедрі історії повідомили, що у Пономаренка залишилися мати, дружина і донька, та закликали небайдужих підтримати сім’ю полеглого могилянця.