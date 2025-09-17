У Росії засудили українського військовополоненого до 27 років колонії у справі "про тероризм"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону РФ засудив українського військовополоненого Ігоря Кіма до 27 років колонії суворого режиму у справі "про тероризм".
Про це пише Медіазона із посиланням на пресслужбу суду.
За версією слідства, на початку війни Росії проти України Ігор Кім служив у Маріуполі і вів артилерійський вогонь по російських військах та населених пунктах "ДНР".
Українця звинувачували в участі у "терористичному угрупованні і проходженні навчання з метою терористичної діяльності через його належність до бригади "Азов".
За даними суду, до "Азову" українець вступив навесні 2022 року, нібито "з метою покращити своє матеріальне становище".
У суді стверджують, що Кім повністю визнав свою провину.
- Південний окружний військовий суд РФ засудив 48-річного громадянина України Дениса Дем'яненка до 19 років позбавлення волі у справі щодо участі у терористичній організації та навчанні тероризму.