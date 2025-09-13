У РФ до 19 років ув'язнення засудили українця, який воював у батальйоні "Айдар"

Перші три роки ув'язнення Дем'яненко повинен буде провести у в'язниці, решту — у колонії суворого режиму.

Південний окружний військовий суд РФ засудив 48-річного громадянина України Дениса Дем'яненка до 19 років позбавлення волі у справі щодо участі у терористичній організації та навчанні тероризму.

Про це повідомляє Медіазона.

За версією звинувачення, у червні 2024 року Дем'яненко вступив до українського 24-го штурмового батальйону "Айдар" і пройшов військову підготовку в місті Краматорськ Донецької області. Після цього він воював проти російської армії як стрілець. У червні того ж року українець потрапив у полон.

Денис Дем'яненко народився у Полтаві. У квітні 2025 року його та Сергія Дзюбу — іншого українця, який воював в "Айдарі", — внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. На початку червня справа Дем'яненка надійшла до російського суду.