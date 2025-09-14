«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
РФ завдала ракетного удару по Дніпру та атакувала два райони області дронами

Унаслідок обстрілів виникли пожежі.

Унаслідок обстрілів виникли пожежі.

РФ завдала ракетного удару по Дніпру та атакувала два райони області дронами
Фото: Сергій Лисак

Росіяни атакували місто Дніпро ракетою, Нікопольщина і Синельниківщина потрапили під дроновий та артилерійський обстріли. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Унаслідок ракетного удару по Дніпру здійнялася пожежа. Вогонь надзвичайники приборкали.

Ввечері та вночі неспокійно противник цілив fpv-дроном, з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольщині. Удари прийшлися по Покровській і Марганецькій громадах. Пожежа виникла у приватному будинку. Ще 8 будівель – понівечені. Потрощені кафе та газогони. 

Уранці 14 вересня армія РФ двічі обстріляла сам Нікополь. Наслідки з'ясовують. 

У Межівській громаді Синельниківського району через удар БпЛА пошкоджене авто рятувальників.

Минулося без поранених. 

"До шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Марганецькій громаді. Над областю захисники неба знищили 4 ворожі безпілотники", — додає Лисак.
﻿
