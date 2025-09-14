Зеленський повідомив, що ЗСУ мають хороші результати" у прикордонні Сумщини

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - сказав президент.

Він подякував воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади.

Зеленський зазначив, що росіяни мають значні втратиі на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

"Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - додав президент.