Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Зеленський повідомив, що ЗСУ мають хороші результати" у прикордонні Сумщини

Президент заслухав доповідь головкома Сирського.

Зеленський повідомив, що ЗСУ мають хороші результати" у прикордонні Сумщини
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні. 

"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - сказав президент.

Він подякував воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. 

Зеленський зазначив, що росіяни мають значні втратиі на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. 

"Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - додав президент. 
﻿
